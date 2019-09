Le candidat du PLR uranais pour l'élection au Conseil national du 20 octobre prochain a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Agé de 42 ans, Matthias Steinegger est hospitalisé depuis vendredi dans une clinique spécialisée située hors du canton.

Le porte-parole du parti cantonal Sven Infanger a confirmé lundi à Keystone-ATS une information de journaux de CH Media. Le président de la formation uranaise, Ruedi Cathry, a indiqué que Matthias Steinegger souffrait d'une hémorragie cérébrale. "Au vu des circonstances, il se porte bien", a-t-il dit. Une fois sorti de l'hôpital, celui qui est actuellement député au parlement uranais devra se rendre dans une clinique de rééducation.

Fils du très populaire politicien uranais Franz Steinegger, Matthias Steinegger ambitionnait de récupérer pour le PLR le siège perdu à la Chambre du peuple en 2015. Jusque-là, le parti détenait l'unique mandat uranais au National de manière ininterrompue depuis 99 ans.

Quatre candidats pour un siège

Atteint dans sa santé, Beat Arnold (UDC) libère ce fauteuil. Son parti a désigné le député et ex-président de la section cantonale Pascal Blöchlinger pour le défendre. Le PDC mise sur le député Simon Stadler et le PS sur le maire d'Altdorf Urs Kälin.

On ignore pour l'instant quel sera l'impact de l'attaque cérébrale de Matthias Steinegger sur sa candidature et sur celle du PLR de manière plus générale. Il n'y a pas de délai de candidature ni de listes pour l'élection au National dans le canton d'Uri.

