Le Conseil des Etats sera un peu plus vert lors de la prochaine législature, mais toujours dominé par le centre-droit (archives).

Le Conseil des Etats restera un bastion du centre-droit, malgré la progression des Verts. Les seconds tours se dérouleront sous haute tension dans plusieurs cantons. Le PS et l'UDC pourraient y laisser des plumes. Les femmes gagneront au moins un fauteuil de plus.

Vingt-quatre, soit un peu plus de la moitié des 46 conseillers aux Etats, ont déjà décroché leur place dans la Chambre des cantons. Les manoeuvres des partis entre les deux tours seront décisives.

La Chambre des cantons devrait compter davantage de femmes que lors de la précédente législature. Cinq d'entre elles ont été élues. S'ajoutera à coup sûr une sénatrice de Bâle-campagne et au moins une du canton de Vaud. Au maximum, les femmes pourraient être 11 à siéger, ce qui égalerait le record de 2003.

Surprise à Neuchâtel

Portés par la vague écologiste, les Verts, qui ne détenaient qu'un seul siège, sont d'ores et déjà assurés d'en avoir deux. A la surprise générale, Céline Varra, à Neuchâtel, a pris le siège qui appartenait jusque-là au PS. Autre surprise à Glaris avec Mathias Zopfi, qui a évincé le ténor UDC Werner Hösli.

Ces deux fauteuils pourraient être rejoints par d'autres lors du second tour, à Genève avec Lisa Mazzone et sur Vaud avec Adèle Thorens. Les deux candidates sont sorties en tête au premier tour, suivies par leurs co-listiers socialistes Carlo Sommaruga à Genève et Ada Marra sur Vaud.

A Bâle-Campagne, Maya Graf pourrait aussi l'emporter au deuxième tour, le candidat socialiste Eric Nussbaum ayant déjà annoncé son retrait et son soutien tout comme la candidate du PEV. Elle devrait être opposée à la libérale-radicale Daniela Schneeberger. En dépit de leur percée au National, les Vert'libéraux ne pourront pas faire leur retour à la Chambre des cantons.

Pertes au PS

Malgré le renforcement des Verts, le camp rose-vert n'en sortira pas plus fort. Le PS, qui détenait 12 fauteuils à la Chambre des cantons, a déjà perdu deux sièges à Neuchâtel et Bâle-Campagne. En Argovie, le fauteuil laissé vacant par Pascale Bruderer pourrait échapper à Cédric Wermuth, arrivé troisième derrière Thierry Burkart (PLR) et Hansjörg Knecht (UDC).

Le second tour devrait être une sinécure pour le président du PS Christian Levrat, arrivé nettement en tête. Dans le canton de Berne, le sortant Hans Stöckli est lui aussi en ballotage. Le Biennois est arrivé en première position, talonné par la présidente des Verts Regula Rytz. Suivent l'UDC Werner Salzmann et la candidate PBD Beatrice Simon, qui risque de perdre l'unique siège de son parti aux Etats.

Trois autres candidats sortants du PS devront attendre un deuxième tour pour savoir s'ils rempilent: Paul Rechtsteiner à St-Gall et Claudio Zanetti à Soleure. Trois socialistes se sont d'ores et déjà assuré la victoire: le sortant Daniel Jositsch à Zurich, Elisabeth Baume-Schneider dans le Jura et Eva Herzog à Bâle-Ville.

Équilibre inchangé

L'UDC, qui a déjà perdu le siège de Werner Hösli à Glaris, pourrait laisser des plumes au terme des seconds tours. Pour l'instant, le parti peut compter sur la réélection de Hannes Germann à Schaffhouse. A Schwyz, si Alex Küprecht a été reconduit, rien n'est encore décidé pour la succession de Peter Föhn. Le conseiller national Pirmin Schwander y est talonné par le PDC Othmar Reichmuth.

En Thurgovie, l'UDC Jakob Stark remplacera son collègue de parti Roland Eberle. En Argovie, Hansjörg Knecht reste dans la course pour reprendre son siège au PS, et à Berne le conseiller national Werner Salzmann pourrait ravir son siège au PBD. L'indépendant Thomas Minder, membre du groupe UDC, a lui été facilement élu à Schaffhouse.

PDC en forme

Le PDC, actuellement premier parti du Conseil des Etats avec ses 14 sièges, devrait conserver sa position. A Uri, Heidi Z'graggen candidate malheureuse au Conseil fédéral, succédera à Isidor Baumann. Dans cinq autres cantons alémaniques (OW, AI, GR, SO, ZG), il a maintenu ses sièges.

Dans le Jura, Charles Juillard, vice-président du parti, accède à la Chambre des cantons. La Thurgovienne Brigitte Häberli-Koller, seule femme à se représenter, rempile aussi pour un nouveau mandat.

Deux sortants sont encore sur le balan, mais ils devraient être réélus sans difficulté: le valaisan Beat Rieder et le fribourgeois Beat Vonlanthen. En Valais, le PDC n'est pas encore assuré de conserver son second siège. Marianne Maret est arrivée en deuxième position, mais le socialiste Mathias Reynard la talonne.

A Lucerne, Andrea Gmür-Schönenberger devrait l'emporter au second tour. A St-Gall, Benedikt Würth a aussi des chances de rester.

Siège PLR confirmé à Neuchâtel

Le PLR a déjà confirmé plusieurs sièges et devrait maintenir ses 12 sièges. A Neuchâtel, Philippe Bauer a repris sans peine la place laissée vacante par Raphaël Comte. Mais dans le canton de Vaud, le sortant Olivier Français pourrait être éliminé à la faveur du duo PS/Verts.

A Zurich, Ruedi Noser est en ballotage favorable devant l'UDC Roger Köppel et la Verte Marionna Schlatter. En Argovie, Thierry Burkart est lui aussi en bonne voie. Dans six autres cantons (AR,UR, GL, LU, GR, NW), le parti a maintenu ses positions.

