Les anthropologues aimeraient bien pouvoir déduire des crânes fossiles d'espèces humaines éteintes des informations sur leur cerveau. Mais comme le montre une étude de l'Université de Zurich, les structures crâniennes et cérébrales ont évolué de manière indépendante.

Le cerveau humain est environ trois fois plus gros que celui de nos plus proches parents, les grands singes. Mais il n'est pas seulement plus gros, il a subi des modifications structurelles au cours de l'évolution. Et il en va de même de la forme du crâne.

L'équipe de José Luis Alatorre Warren et Christoph Zollikofer, à l'Université de Zurich (UZH), a comparé des cerveaux et crânes d'humains et de chimpanzés. Les scientifiques ont quantifié les relations spatiales entre les sillons et circonvolutions cérébrales d'une part et les sutures du crâne, soit les articulations fibreuses unissant ses différentes parties.

Leurs conclusions: le crâne et le cerveau ont certes évolué simultanément, mais de manière en grande partie indépendante. Les chercheurs ne sont en effet pas parvenus à mettre en évidence des similitudes entre l'humain et le chimpanzé qui auraient prouvé le contraire, selon leurs travaux publiés dans la revue PNAS.

Chez l'humain par exemple, ce sont surtout les structures cérébrales responsables des tâches cognitives qui ont grossi, comme le lobe frontal. Mais les modifications du crâne ne reflètent pas cette réorganisation, ni celle liée à la bipédie, a indiqué l'UZH dans un communiqué.

Les chercheurs en concluent qu'il est impossible de tirer des conclusions sur le cerveau des ancêtres disparus d'Homo sapiens sur la base de la position relative et de la taille des os de leurs crânes.

