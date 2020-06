Le Bayern Munich a fait un pas de plus vers son 30e titre. Les Bavarois se sont imposés 4-2 à Leverkusen dans le grand choc de la 30e journée de la Bundesliga.

Ce succès leur permet de maintenir leurs distances sur leurs poursuivants et de ne plus être qu'à deux petites victoires du sacre. Face à un Bayer privé de son prodige Kai Havertz blessé, le Bayern a su parfaitement réagir après l'ouverture du score de Lucas Alario à la 7e minute pour marquer par Kingsley Coman, Leon Goretzka, Serge Gnabry et l'inévitable Robert Lewandowski qui a inscrit son 30e but de la saison en Bundesliga.

Auteur du deuxième but de Leverkusen à la 89e minute, Florian Wirtz est devenu à 17 ans et 43 jours le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga. Une belle consolation sur le Bayer engagé dans la lutte pour une place en Ligue des Champions avec le Borussia Mönchengladbach.

Steven Zuber marque encore

A Düsseldorf, Steven Zuber a signé un deuxième but depuis le "restart" avec Hoffenheim. Après avoir marqué le 27 mai lors du succès 3-1 contre Cologne, le Zurichois a à nouveau frappé. Il a inscrit le deuxième but lors du nul 2-2 devant le Fortuna. A noter que Stefan Zuber et ses coéquipiers ont inscrit leurs deux réussites à dix contre onze. Ils avaient dû déplorer l'expulsion à la 9e minute de Benjamin Hübner, coupable d'un coup de coude.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet