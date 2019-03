Le magazine Newsweek place le CHUV de Lausanne à la neuvième place de son classement annuel des dix meilleurs hôpitaux du monde. Ce palmarès a été établi sur la base des indications d’un panel de médecins et professionnels de la santé répartis sur quatre continents.

Selon l’hebdomadaire américain, les dix établissements retenus se distinguent par leur prise en charge des patients à la pointe des derniers développements et leur capacité à relever les défis d’un secteur de la santé en pleine évolution, a indiqué jeudi le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans un communiqué.

Le classement est établi en partenariat avec Statista Inc., une entreprise spécialisée en statistiques et études de marché. Le CHUV figure en neuvième position d'une liste emmenée par la Mayo Clinic à Rochester (1er), la Cleveland Clinic (2e) et le Singapore General Hospital (3e). Le seul autre hôpital européen dans ce hit-parade est l’Hôpital universitaire de la Charité à Berlin (5e).

Health Valley lémanique

Dans sa courte description, le magazine Newsweek souligne en particulier l’implication du CHUV dans la formation et sa place de choix au sein de la Health Valley lémanique. Il rappelle que le CHUV a été choisi en octobre 2014 pour mener d'importants tests de vaccins contre le virus Ebola.

Il relève également l’engagement du CHUV dans l’innovation médicale et sa volonté de partager les savoirs à travers son magazine libre d’accès In Vivo publié en français et en anglais.

Dans le communiqué, le directeur général du CHUV Pierre-François Leyvraz se déclare très fier que l’hôpital qu’il dirige depuis 2008 soit sur cette liste aux côtés d’établissements de renommée mondiale.

Avec ses 11'000 collaborateurs, le CHUV "démontre qu’un hôpital, service public de l’Etat et soutenu par une université dynamique, se situe à un niveau d’excellence internationale dans les soins aux patients, la formation et la recherche", selon son directeur.

https://www.newsweek.com/2019/04/05/10-best-hospitals-world-1368512.html

