L'augmentation des violences au Burkina Faso a privé ou a limité l'accès à des soins de plus de 500'000 personnes depuis le début de l'année. Le nombre de centres de santé affectés a été multiplié par douze depuis janvier, a déploré lundi le CICR.

Au total, 125 d'entre eux ont été touchés, dont 60 ne sont plus opérationnels. Entre mai 2018 et juillet dernier, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a totalisé 26 incidents contre le personnel de santé ou les infrastructures.

En visite dans la région, son président Peter Maurer a dénoncé la semaine dernière "une conséquence dramatique pour de nombreuses familles". Outre une discussion avec le chef de l'Etat et avec des volontaires de la Croix-Rouge locale, il s'est aussi rendu dans une prison et a rencontré des habitants que la violence a contraints à fuir.

En neuf mois, le nombre de déplacés a été multiplié par plus de cinq pour s'établir à près de 280'000. Au total, 1,2 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. "Le Burkina Faso est confronté à de multiples difficultés", notamment au réchauffement climatique, relève M. Maurer qui alerte sur les tensions que la situation provoque.

En collaboration avec la Croix-Rouge locale, le CICR a notamment apporté de janvier à juin une assistance médicale à plus de 21'000 personnes. Il a aussi soutenu une campagne de vaccination. De la nourriture a été distribuée à plus de 20'000 personnes. Et du bétail a été immunisé pour garantir un approvisionnement alimentaire.

