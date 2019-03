La reprise de heurts importants au Yémen ces derniers jours inquiète le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Celui-ci a affirmé mercredi à Genève que toutes les parties étaient associées à ces violences.

Le CICR a acheminé cette semaine plus de sept tonnes de médicaments et des collaborateurs pour des réparations à un hôpital de Taëz. Dans la région de Hajjah, il a distribué de la nourriture et une assistance à 1640 familles déplacées récemment.

Il appelle les parties à éviter le recours aux armes explosives qui ont un impact important dans les zones où habitent des civils et sur les infrastructures. Après l'accord il y a trois mois entre le gouvernement en exil du président Abd Rabbo Mansour et les rebelles Houthis, le CICR devrait superviser un échange de détenus.

Mais plusieurs pourparlers pour les modalités des listes et de l'application de ce dispositif n'ont pas abouti à une solution. Le gouvernement avait accusé récemment les Houthis de retarder la mise en oeuvre de cet arrangement.

Au total, près de 25 millions de Yéménites ont besoin d'une aide humanitaire ou d'une protection. En quatre ans, le conflit a fait quelque 10'000 victimes, dit l'ONU. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme attribue de son côté près de deux tiers des décès de civils à la coalition emmenée par l'Arabie saoudite qui soutient le gouvernement.

