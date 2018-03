Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 novembre 2009 21:31 23. novembre 2009 - 21:31

Zurich - Trois films suisses ont remporté la semaine dernière des distinctions à des festivals internationaux: "The Sound of Insects" de Peter Liechti à été primé à Montréal, "Brothers" d'Igaal Niddam à Amiens et "Die Kinder im Mond" d'Ursula Ulmi à Hanovre, a indiqué Swiss Films.

