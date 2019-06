La Maison Olympique, siège du Comité international olympique (CIO), a été inaugurée dimanche à Lausanne devant un parterre d'invités. L'occasion pour son président Thomas Bach de rappeler combien l'institution se sent bien dans la capitale vaudoise et en Suisse.

Exactement 125 ans après la création du CIO, Thomas Bach a tenu à rappeler que ce bâtiment permettait de réunir sous un même toit tous les collaborateurs de l'institution jusqu'ici dispersés en quatre lieux de la capitale vaudoise. "Une expression de notre unité", a-t-il ajouté. Mais pas uniquement.

Lors de l'élaboration du projet de construction, "nous voulions davantage qu'un bâtiment de bureaux (...) Nous voulions également intégrer des éléments de durabilité, de crédibilité et de jeunesse". Ce bâtiment reflète ces trois éléments centraux de notre mission, a-t-il poursuivi.

L'architecture et particulièrement la durabilité du bâtiment ont également été saluées par le président de la Confédération Ueli Maurer. Ce dernier n'a pas manqué de rappeler l'attachement des autorités au CIO, à leur partenariat et au sport. "Merci pour la collaboration parfaite", a-t-il lancé, ajoutant qu'il voulait que cela se poursuive.

Bâtiment écolo

Le bâtiment de 22'000 m2, dont les travaux ont coûté 145 millions de francs, a été imaginé par le bureau d'architectes danois 3XN. Sur son toit, des panneaux photovoltaïques représentant une colombe se posant dans le parc doivent produire l'équivalent de la consommation d'électricité de 60 ménages suisses.

Ils permettent ainsi au bâtiment d'être autonome et d'alimenter ses systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement et d'eau chaude. Une station de pompage prélève par ailleurs de l'eau pour refroidir et chauffer le site. Côté symboles, l'escalier central rappelle les anneaux du mouvement olympique et la forme de l'édifice "s'inspire du mouvement des athlètes dans l'effort".

Fondé à Paris le 23 juin 1894 par le baron Pierre de Coubertin, le CIO a déplacé son siège à Lausanne en 1915. Il s'est d'abord installé au casino de Montbenon puis à la villa Mon-Repos, avant de déménager à Vidy en 1968.

