Le coaching par téléphone est une méthode efficace pour inciter les gens à faire de l'exercice, selon une étude de médecins du sport bâlois. Plusieurs projets sont déjà en cours.

L'équipe de Lukas Zahner, de l'Université de Bâle, s'est penchée sur un collectif de 288 adultes inactifs. Ils ont été divisés en trois groupes: le premier a reçu une simple recommandation écrite, tandis que les deux autres bénéficiaient d'entretiens de coaching par téléphone toutes les deux semaines. Un de ces deux groupes recevait en plus deux SMS par semaine.

Bilan: le coaching téléphonique a produit chez les participants 250 minutes d'activité physique supplémentaires par semaine. Et l'effet s'est maintenu: six mois plus tard, le supplément d'exercice était toujours de 200 minutes par rapport au début du programme. Les SMS n'ont pas produit d'effet significatif.

La recommandation écrite a certes incité les sujets à faire un peu plus d'exercice, mais dans une moindre mesure, selon ces résultats basés sur les indications des participants et sur les données de capteurs mesurant leurs mouvements.

Centré sur la personne

"Pour un effet à long terme, un coaching centré sur la personne semble particulièrement important", indique l'auteure de l'étude Xenia Fischer, citée lundi dans un communiqué de l'Université de Bâle.

Une planification concrète des activités, de même que des stratégies pour surmonter les obstacles étaient particulièrement appréciées, ajoute la spécialiste. Les personnes qui font peu d'exercice par manque de temps ont également jugé le coaching téléphonique bien adapté, selon ces travaux publiés dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health.

Plusieurs projets sont en cours afin de mettre en pratique de tels instruments. Les chercheurs bâlois travaillent avec deux caisses maladie suisse sur du coaching téléphonique nutritionnel et physique. Le canton de Bâle-Ville prépare également un coaching de santé à bas seuil pour ses employés.

