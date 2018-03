Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le commerce licite des armes légères et de petit calibre, y compris les pièces détachées et munitions, représente au moins 8,5 milliards de dollars par an, selon un rapport du "Small Arms Survey" (SAS) présenté lundi à l'ONU. C'est le double par rapport à 2006.

Le SAS est un programme de recherche indépendant situé au sein de l'Institut de hautes études internationales et de développement de Genève. Son nouveau rapport annuel est le fruit de quatre années d'enquête portant sur 52 pays.

Selon le directeur général du SAS, Eric Berman, sur ces 8,5 milliards, les munitions représentent près de la moitié. Si l'on additionne les transferts internationaux autorisés d'armes légères et le trafic illicite, ce commerce atteint certainement plus de 10 milliards de dollars par an, a-t-il estimé.

Pour M. Berman, le doublement de l'estimation par rapport à 2006 s'explique par l'augmentation des achats d'armes et de munitions par des citoyens américains, ainsi que les acquisitions à grande échelle d'armes militaires par les gouvernements impliqués dans les conflits en Irak et en Afghanistan.

Suisse transparente

Les chercheurs du SAS, qui se fondent notamment sur les déclarations douanières, ont aussi bénéficié de données plus fiables en raison d'une transparence plus grande de la part de certains gouvernements en Europe et en Amérique du Nord.

M. Berman a néanmoins estimé que cette transparence "laisse à désirer en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient". Il a souhaité "une meilleure transparence de la part des grands exportateurs comme la Chine et la Russie, ainsi que des Etats qui réexportent les armes excédentaires".

Selon le document, la Suisse, le Royaume-Uni et la Roumanie sont "les trois pays les plus transparents", tandis que l'Iran, la Corée du Nord et les Emirats arabes unis sont en fin de classement. Les Etats-Unis se classent 14e et la France 19e sur 52.

