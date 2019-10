Le complexe des Asters, à la rue de la Servette, à Genève, ne présente pas de risques d'effondrement comme c'est le cas d'une barre d'immeubles située juste en face. L'expertise commandée par la Ville de Genève n'a pas permis de détecter d'anomalies similaires.

Le système porteur des Asters n'est pas le même que celui de la barre d'immeubles d'en face, a déclaré jeudi à Keystone-ATS Isabelle Charollais, co-directrice du Département municipal des constructions et de l'aménagement. La conclusion des ingénieurs est qu'ils n'ont détecté aucune anomalie similaire qui demanderait une évacuation.

Il y a trois semaines, des habitants des numéros 89, 91 et 93 de la Servette avaient été évacués à cause des faiblesses constatées dans le béton des constructions. Celui-ci est friable. Les armatures métalliques qui le soutiennent sont par ailleurs trop fines et pas suffisamment denses.

Le complexe des Asters, situé de l'autre côté de la rue, a été construit quelques années plus tard par le même mandataire qui a conçu la barre d'immeubles présentant des dangers d'effondrement. Propriétaire de ce complexe, la Ville de Genève a rapidement demandé une expertise pour voir si cet édifice constituait une menace.

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a pris connaissance des conclusions de l'expertise mercredi. Les locataires seront informés par la conseillère administrative Sandrine Salerno, a ajouté Mme Charollais.

