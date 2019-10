A Genève, le duo vert-rose composé de Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga part avec les avantages de la cote à l'élection au Conseil des Etats. L'Entente PLR-PDC devra en effet se passer du soutien de l'UDC. A gauche, on paraît plus uni.

Lundi soir, le PLR a décidé de maintenir dans la course à la Chambre des cantons Hugues Hiltpold. Le PDC en a fait de même avec sa candidate Béatrice Hirsch. Au soir du premier tour, dimanche, ces deux personnalités accusaient un retard d'environ 15'000 voix sur Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga.

Il faudrait donc que le duo de droite ratisse des voix bien au-delà de son électorat pour pouvoir espérer un résultat positif le mois prochain. Or, l'UDC a décidé de maintenir au deuxième tour la candidature de la conseillère nationale Céline Amaudruz, qui est arrivée juste derrière le ticket PLR-PDC dimanche.

Le MCG, de son côté, a retiré la candidature de François Bärtschi, tout en appelant à soutenir Céline Amaudruz au deuxième tour. Les Vert'libéraux, qui se sont fait une place sur l'échiquier politique genevois dimanche, en envoyant l'un des leurs au Conseil national, étaient également attendus au tournant.

La formation, sensible aux questions environnementales, mais proche de la droite traditionnelle sur les questions sociétales, avait un choix cornélien à faire. Elle a finalement renoncé à briguer un siège aux Etats et opté pour la liberté de vote pour le second tour, aucun des candidats encore en lice n'ayant convaincu la base.

Ensemble à gauche a aussi retiré ses deux candidats, Stefania Prezioso Batou et Jean Burgermeister, de la course au Conseil des Etats et a appelé à faire barrage à la droite au second tour. Le vigneron indépendant Willy Cretegny, de son côté, a jeté l'éponge, et estimé qu'aucun candidat ne représentait ses idées.

