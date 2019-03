Le début de l'école de recrues d'été devrait être déplacé pour coïncider avec la fin des contrats d'apprentissage. Le Conseil des Etats a accepté mercredi par 26 voix contre 9 une motion d'Erich Ettlin (PDC/OW). Le National doit encore se prononcer.

Avec la réforme de l'armée, l'école de recrues commence au moment où les apprentis finalisent leur formation. Autant les apprentis que les formateurs perdent un temps précieux de formation et de travail, si les premiers doivent partir plus tôt à l'armée.

Les apprentissages deviennent moins attrayants, a fait valoir Erich Ettlin. Et d'affirmer que si 80% des futures recrues sont titulaires d'un diplôme professionnel, des solutions ont été trouvées pour les universitaires.

On a l'impression que ces derniers sont plus importants que les apprentis, a regretté le motionnaire. Or l'armée ne manque pas seulement de cadres mais aussi de cuisiniers et de chauffeurs.

Plusieurs organisations professionnelles ont fait part de leur préoccupation en juin de l'année dernière, alors que Guy Parmelin était encore ministre de la défense. Mais les fronts sont restés figés et il a fallu intervenir au Parlement, a insisté Martin Schmid (PLR/GR).

Viola Amherd appelée à agir

Et plusieurs orateurs de se tourner vers la nouvelle ministre Viola Amherd pour faire évoluer les choses. L'école de recrues ne commence qu'une semaine plus tôt qu'auparavant, a précisé cette dernière.

La majorité des recrues qui ont choisi de suivre une formation professionnelle ont déjà terminé leurs examens avant le début de l'école de recrues d'été. Lorsque ce n'est pas le cas, elles reçoivent d'office un congé militaire.

Lors de la journée d'information, les conscrits peuvent préciser quand ils souhaitent accomplir leur école (entre leur 19e et leur 25e anniversaire). Ce concept flexible permet de trouver un équilibre entre les intérêts de l'armée et ceux des employeurs et des établissements de formation.

Selon Viola Amherd, l'armée ne fait pas deux poids deux mesures entre les apprentis et les étudiants. Quant à la convention passée avec les hautes écoles, elle ne concerne que les cadres.

Un report de plusieurs semaines de l'école de recrues remettrait en question tout le système d'instruction. L'armée n'en examine pas moins s'il est possible de prendre en compte les attentes des établissements de formation. "Nous cherchons des solutions" non bureaucratiques, a assuré la Valaisanne.

