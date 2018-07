Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'excursion du Conseil fédéral dans le canton de Fribourg a débuté jeudi, par un temps d'abord mitigé, puis carrément pluvieux. C'est le président de la Confédération Alain Berset qui a concocté pour ses collègues le programme de la journée et du vendredi.

"C'est un plaisir d'emmener le Conseil fédéral à Fribourg", s'est réjoui Alain Berset lors d'un point de presse à Charmey, non loin de Bulle. "Mes collègues me faisaient remarquer qu'à chaque étape il y avait quelque chose à manger. Nous avons commencé dès ce matin par des fruits et de la double crème", a-t-il relevé.

L'ensemble du Conseil fédéral est arrivé jeudi matin à Bulle par un train spécial, prenant le petit déjeuner à bord. Il a été reçu par une délégation de la commune et du Conseil d'Etat, avant d'aller visiter un restaurant qui aide des personnes en difficulté à réinsérer le monde du travail et où ils ont rencontré les responsables et des employés.

Concert de heavy metal

L'ensemble du collège s'est ensuite déplacé au centre culturel Ebullition, où les sept sages ont rencontré de jeunes musiciens, évoquant notamment avec eux les défis pour percer sur ce marché global. Puis, ils ont même eu le droit d'assister à un concert du groupe de heavy metal Darius.

Enfin, le Conseil fédéral a rencontré la population sur le coup de midi à Charmey, à l'occasion d'un apéritif. Une rencontre du même type est prévue vendredi à Fribourg.

