Ce contenu a été publié le 28 septembre 2018 12:59 28. septembre 2018 - 12:59

Le conseiller aux Etats UDC thurgovien Roland Eberle ne se représentera pas lors des Fédérales de 2019. L'ancien conseiller national Peter Spuhler n'exclut pas une candidature pour défendre le siège du parti.

M. Eberle, qui aura 65 ans en décembre, siège à la Chambre des cantons depuis 2011. En décembre 2000, il avait été l'un des deux candidats officiels à la succession du conseiller fédéral Adolf Ogi. Il avait échoué au cinquième tour et c'est finalement Samuel Schmid qui avait été élu au 6e tour.

Un autre membre éminent du parti pourrait prendre sa place. Approché par la section thurgovienne de l'UDC, l'ancien conseiller national et président de l'entreprise Stadler Peter Spuhler, 59 ans, a dit qu'il allait réfléchir à une candidature, a indiqué à Keystone-ATS Marina Winder, porte-parole de Stadler.

Il s'était retiré de la vie politique en 2012, après avoir siégé 13 ans à Berne, afin de pouvoir mieux s'occuper de son entreprise. Il y a un an, M. Spuhler s'est retiré de la direction générale de Stadler et n'a alors plus exclu un retour en politique. L'UDC désignera son ou sa candidate le 19 février prochain.

