Le conseiller fédéral Ignazio Cassis en visite en Afrique australe

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis est en visite en Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud jusqu'à vendredi. Au menu de ce déplacement: la signature d'un accord ainsi que les visites d'une mine et d'une clinique dédiée aux malades du Sida.

"Mon premier voyage en Afrique! Je me réjouis des rencontres prévues en Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe. Des partenaires importants de la Suisse avec lesquels nous travaillons étroitement et avec lesquels nous voulons renforcer nos relations", a tweeté le ministre en remplaçant les noms des pays par des petits drapeaux. Il a accompagné son message d'une photo de lui à côté de l'avion helvétique officiel.

Le fil rouge de ce voyage est de renforcer les relations économiques et politiques de la Suisse avec ces trois pays, indique le département des Affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. En Zambie par exemple, le Tessinois devrait signer un accord sur le transport aérien, "préambule à l'ouverture possible d'une ligne directe entre les deux pays".

Dans le nord du pays, Ignazio Cassis doit aussi visiter l'entreprise Mopani Copper Mines, majoritairement en main de Glencore dont le siège est à Zoug. Il doit y constater les conditions de travail et d'emploi dans ce secteur qui représente 15,4% du PIB du pays, détaille le DFAE.

Au Zimbabwe, le ministre des Affaires étrangères rencontrera son homologue Sibusio Moyo. La Suisse soutient une transition pacifique après la démission en novembre 2017 de Robert Mugabe après 37 ans au pouvoir. Le conseiller fédéral est aussi attendu dans la clinique Newlands, soutenue financièrement par la Direction du développement et de la coopération (DDC), qui prend notamment en charge les malades du Sida.

Enfin en Afrique du Sud, où il sera jeudi et vendredi, le libéral-radical rencontrera plusieurs ministres afin de resserrer les liens avec le premier partenaire commercial de la Suisse en Afrique. "Une centaine d'entreprises helvétiques, employant 60 à 80'000 personnes sont installées dans le pays", rappelle le DFAE.

