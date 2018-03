Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Genève - Roman Josi n'a pas encore réalisé quel contrat il vient de signer. Avec un bail de sept ans qui va lui assurer 28 millions de dollars, le Bernois de 23 ans vit un rêve.

A 23 ans, Josi appartient aux meilleurs défenseurs de sa classe d'âge. Si certains estiment que le Bernois aurait pu recevoir davantage d'argent avec un bail plus court, lui a choisi la solution la moins risquée: "Un contrat de sept ans procure une véritable sécurité." Les sportifs savent mieux que quiconque qu'une carrière peut s'arrêter nette à la suite d'une blessure. Et le défenseur bernois parle en connaissance de cause, lui qui a déjà subi plusieurs commotions cérébrales. "C'était certainement l'une des raisons", ose le MVP du dernier Championnat du monde.

"Il se peut aussi que je ne réalise pas les mêmes progrès dans le futur, poursuit-il. C'est vraiment un super contrat et un rêve qui se réalise." Mais le plus important, c'est que le Bernois se sente bien à Nashville. "J'ai passé deux excellentes années. L'organisation est très professionnelle, cela ressemble à une grande famille. Je sais qu'ils feront tout pour avoir du succès. J'attends beaucoup de l'organisation dans le futur. Et toute la ville a du charme. Les gens sont polis et prévenants. Je me sens presque à la maison, comme à Berne."

Ses agents Georges Müller et Roly Thompson ont bien travaillé. "Ce furent de longues négociations, explique Georges Müller. Mais l'objectif me semble atteint." Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les performances de Josi aux Mondiaux n'ont joué aucun rôle sur la durée ou sur la teneur du contrat.

Malgré tout cet argent, Roman Josi va garder les pieds sur terre et rester lui-même. Le jeune défenseur de 23 ans s'est payé un appartement à Berne, mais il ne souhaite pas dilapider son capital en futilités et en voitures de sport.

Le contrat de Josi avec les Predators est progressif jusqu'en 2019. Il touchera 2,5 millions la saison prochaine et 5,25 millions lors de l'exercice 2018-19. La dernière année de contrat "redescend" à 4 millions.

