Swiss Re a subi de plein fouet l'impact du coronavirus au premier semestre, le réassureur ayant subi une perte entre janvier et mars. Le géant zurichois de la réassurance s'en tire toutefois mieux que prévu, malgré des ratios combinés décevants.

La perte nette trimestrielle s'est inscrite à 325 millions de dollars, à comparer au bénéfice de 429 millions dégagé une année auparavant, selon les indications fournies jeudi par Swiss Re. Cette contreperformance reflète l'impact du coronavirus, notamment une charge avant impôts de 476 millions de dollars pour l'activités de réassurance dommages.

Les primes et commissions nettes ont gonflé de 7,3% à 9,59 milliards de dollars, précise le communiqué. De ce point de vue, les activités réassurance dommage et vie sont en progression, contrairement à la réassurance entreprise (CorSo) et à l'unité Life Capital.

Le ratio combiné de la réassurance dommages s'est dégradé de 0,5 point de pourcentage à 110,8%. Pour Corso, une péjoration de 11,5 points est à déplorer, à 125,8%.

Les fonds propres ont reculé sur trois mois de quelque 5% 28,0 milliards de dollars.

Le ratio combiné Corso est clairement le point négatif de cette volée de chiffres. Les analystes du consensus AWP l'attendaient à 111,6%. La perte nette est moins forte qu'attendu, tandis que les fonds propres sont peu ou prou dans la cible. Le ratio combiné réassurance dommages manque les attentes.

La ronde de renouvellement du mois d'avril a permis une hausse des primes de 4%, avec des majorations de prix de 8%, précise Swiss Re.

Le réassureur affirme qu'il a un rôle important à jouer dans la crise du coronavirus. "A plus long terme, nous devrons tirer les leçons de la situation actuelle et envisager des solutions de partenariat public-privé pour que la société puisse mieux faire face à l'avenir à des événements d'une telle ampleur", affirme Christian Mumenthaler, directeur général, cité dans le communiqué.

