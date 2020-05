La pandémie due au nouveau coronavirus avait fait lundi plus de 250'000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP. L'Europe et les Etats-Unis sont les plus touchés avec 85% des décès enregistrés.

Au total, 250'203 décès ont été recensés dans le monde (pour 3'570'093 cas), dont 145'023 en Europe (1'572'178 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (68'689), devant l'Italie (29'079), le Royaume-Uni (28'734), l'Espagne (25'428) et la France (25'201).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

100'000 morts aux Etats-Unis

Selon le comptage de l'université Johns Hopkins, actualisé en continu et qui fait référence, les Etats-Unis ont déploré lundi 1015 morts supplémentaires dues nouveau coronavirus en 24 heures. Il s'agit du bilan quotidien le plus bas en un mois.

Les bilans journaliers aux Etats-Unis ne sont pas passés en dessous de la barre des 1000 morts depuis le début avril. Depuis mi-avril, le pays est bloqué sur un "plateau", dont il peine à redescendre.

Le pays passera probablement la barre des 100'000 morts du Covid-19 dès le mois de juin, indiquent de multiples modèles épidémiologiques qui ne prédisent pas d'arrêt subit des contagions pendant l'été.

Les autorités américaines prévoient ainsi un quasi-doublement du nombre de morts quotidiens dus à la pandémie de coronavirus d'ici au 1er juin, selon un document interne rapporté lundi par le New York Times et le Washington Post. Le rapport prédit plus de 3000 morts et 200'000 nouveaux cas enregistrés par jour à cette date, alors que certains Etats ont commencé à progressivement mettre fin au confinement imposé à leurs citoyens.

Les Etats-Unis enregistrent également le plus grand nombre de personnes diagnostiquées malades du Covid-19, avec près de 1,2 million de cas officiellement recensés. Près de 187'180 personnes sont déclarées guéries.

Selon l'OMS, seule la découverte d'un vaccin ou d'un remède permettra de mettre fin à la pandémie qui paralyse l'économie mondiale.

