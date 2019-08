Le Bayern Munich a confirmé le transfert de l'attaquant croate de 30 ans de l'Inter Milan Ivan Perisic, sur la base d'un prêt d'une saison avec option d'achat.

La transaction, selon la presse allemande, se monte à 5 millions d'euros pour le prêt, et le Bayern aura la possibilité ensuite d'acheter le vice-champion du monde pour 20 millions d'euros.

Le club champion d'Allemagne cherche toujours à renforcer son attaque après les départs de Ribéry et Robben (fin de contrat) et James (reparti au Real).

Le Croate, qui a joué à Dortmund puis à Wolfsburg entre 2011 et 2015, a remporté la Bundesliga avec le Borussia en 2012, et la Coupe d'Allemagne une fois avec chacun des deux clubs. Il retrouvera surtout son compatriote Niko Kovac, qu'il avait côtoyé lorsque ce dernier était encore sélectionneur de la Croatie entre 2013 et 2015.

