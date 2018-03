Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 mars 2018 15:35 07. mars 2018 - 15:35

Le déménagement des employés de la Radio Télévision Suisse (RTS) du bâtiment de La Sallaz, à Lausanne, vers le campus de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) à Ecublens (VD) est retardé. Au lieu de 2020/21 comme prévu, il se fera au plus tôt en 2023.

Le service de communication de la RTS a confirmé mercredi l'information diffusée par Radio Lac. La votation "No Billag" n'est pas liée à la suspension du transfert de la RTS Radio sur les terrains de l'EPFL, explique la RTS.

Le projet est suspendu en raison de la baisse de la redevance annoncée par le Conseil fédéral pour 2019, du plafonnement du budget de la SSR à 1,2 milliard ainsi qu'à la baisse des revenus publicitaires. Ces économies sont liées à la révision de la Loi fédérale sur la radio et télévision (LRTV) et entrent en vigueur parce que l’initiative "No Billag" a été rejetée le 4 mars.

Plan d'économies

Ce plan "d'efficience et de réinvestissement" de 100 millions sera mis en oeuvre dès 2019 et sur cinq ans. Il est constitué d'économies nettes pour 80 millions environ et de réinvestissements pour 20 millions, a détaillé dimanche dernier le directeur de la SSR Gilles Marchand.

La RTS prévoit la création d'un nouveau centre médias sur le site de l'EPFL. La demande d'autorisation de construire devait être déposée durant le premier semestre de cette année, avec un démarrage des travaux prévu au second semestre 2018. L'installation sur le site devait avoir lieu en 2020/21. Il se fera désormais au plus tôt en 2023, explique la RTS.

Le projet Campus, qui doit accueillir notamment la radio, des activités TV et des cars de reportage, est devisé à une centaine de millions de francs. La RTS précise mercredi que le projet tiendra compte des économies qu'elle doit faire.

Canton propriétaire

Le bâtiment historique de la radio à la Sallaz, sur les hauts de Lausanne, a été acheté pour 55 millions de francs par le canton de Vaud, qui veut y transférer des services. Le service de presse de la RTS ajoute que celle-ci paie un loyer au canton, qui ne supporte donc pas de charge financière suite à ce retard. Le contrat passé entre la RTS et l'Etat de Vaud prévoyait d'ailleurs l'éventualité d'un report jusqu'en 2023.

