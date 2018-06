Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin s'est rendu à Mitholz pour informer la population et les autorités locales sur le risque.

Le risque d'explosion dans l'ancien dépôt de munitions de Mitholz, dans l'Oberland bernois, est plus élevé qu'estimé jusqu'ici. En 1947, des magasins de munitions avaient explosé sur ce site, faisant neuf morts et détruisant pratiquement le hameau de Blausee-Mitholz.

Quelque 7000 tonnes brutes de munitions étaient entreposées dans ce dépôt construit durant la deuxième guerre mondiale. Selon une estimation de l'époque, 3500 tonnes brutes, soit "plusieurs centaines de tonnes de substances explosives", sont restées sur place, a rappelé jeudi le Département fédéral de la défense (DDPS) dans un communiqué.

Deux rapports de 1949 et de 1986 avaient conclu qu'une nouvelle explosion ne causerait que des dégâts mineurs et que le site se prêtait à une exploitation militaire. Un cantonnement et une réserve de la Pharmacie de l'armée s'y sont donc maintenus jusqu'à nos jours.

Pas de mesures d'urgence

La planification d'un centre de calcul à Mitholz a conduit le DDPS à mandater une nouvelle évaluation des risques. Il en ressort que "des causes extérieures", comme des chutes de pierre, l'effondrement d'un pan de l'installation ou un autoallumage des explosifs, pourraient provoquer une nouvelle explosion et causer des dégâts aux environs.

Selon les experts, le seuil limite fixé par les réglementations sur la manipulation des munitions et des explosifs n'est pas respecté. Ils ne voient toutefois aucune nécessité de prendre des mesures immédiates pour protéger la population locale.

Présent sur place jeudi, le conseiller fédéral Guy Parmelin a notamment assuré devant les médias qu'il n'est pas nécessaire d'évacuer le village ou de bloquer la route menant à Kandersteg.

Les experts recommandent toutefois de mettre en place des mesures de prévention aux abords du site. Le Conseil fédéral a donc mandaté mercredi le DDPS pour constituer un groupe de travail chargé d'évaluer plus précisément les risques et de proposer des mesures pour les abaisser.

