Ce contenu a été publié le 14 juin 2018 17:48 14. juin 2018 - 17:48

Le Danois Sören Kragh Andersen (Sunweb) a remporté détaché la 6e étape du Tour de Suisse, Fiesch - Gommiswald dans le canton de St-Gall. L'Australien Richie Porte (BMC) a renforcé son maillot jaune.

Andersen (23 ans) s'est imposé avec 10'' d'avance sur l'Australien Nathan Haas, un de ses derniers compagnons de la longue échappée de la journée. Dix-sept coureurs avaient tenté leur chance avant l'ascension de la mythique Furka (2429 m). Aucun Suisse ni coureur dangereux au classement général n'avaient pris place dans cette action au long cours.

Après le passage du col du Klausen (1948 m) dont le sommet était situé à près de 70 km de l'arrivée, le groupe s'est scindé en plusieurs morceaux. Finalement, Andersen a réussi à jouer sa carte pour remporter son plus beau succès de sa carrière. Il s'était déjà classé deuxième de la classique Paris - Tours en 2017.

Derrière, les candidats à la victoire finale ont engagé une terrible bataille dans trois derniers kilomètres dans la dernière côte de troisième catégorie de la journée. Et là, l'Australien Richie Porte s'est montré irrésistible. Il a réussi à se détacher et à prendre douze secondes sur les autres favoris et à conforter son maillot jaune de leader. Il possède désormais 32'' d'avance sur le duo néerlandais Wilco Kelderman et Sam Oomen, qui le suivent au classement général.

Porte s'est montré très impressionnant. Qui va pouvoir détrôner l'Australien après sa nouvelle démonstration. Nairo Quintana a dû baisser les armes et se rasseoir sur sa selle quand le Tasmanien a appuyé le plus fort sur les pédales.

Mathias Frank, le meilleur Suisse, s'est classé au 10e rang à 39'' du vainqueur du jour. Au classement général, le Lucernois a remonté de deux rangs et se retrouve au 14e rang à 1'19'' de Porte.

La septième étape mènera les coureurs de Eschenbach/Atzmännig à Arosa sur 170,5 km. Pour les favoris, la décision devrait se faire la longue montée de près de 30 km en direction de la station grisonne. L'arrivée sera jugée en côte à 1744 m.

