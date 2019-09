Grand animateur du final du Championnat du monde du Yorkshire, Stefan Küng a pris la 3e place derrière le surprenant Danois Mads Pedersen et l'Italien Matteo Trentin, battu au sprint.

Vingt ans que la Suisse attendait une médaille aux Mondiaux sur route depuis le bronze de Markus Zberg en 1999. La récompense est venue de Küng, le rouleur thurgovien, dixième mercredi lors du contre-la-montre et qui a trouvé dans le Yorkshire des conditions qu'il apprécie. Le coureur de l'équipe Groupama a parfaitement manoeuvré sur le plan tactique.

A 66 km de l'arrivée, il a sauté dans la roue de l'Américain Lawson Craddock, premier attaquant dans le groupe des favoris. L'Américain a lâché quand Pedersen est revenu sur le duo. Puis l'Italien Gianni Moscon est ensuite revenu de l'arrière suivi quelques minutes après par les grands favoris Mathieu van der Poel et Matteo Trentin. Ce groupe de cinq coureurs est parvenu à prendre une cinquantaine de secondes d'avance sur les favoris dont Peter Sagan ou Julian Alaphilippe.

Dans le dernier tour, van der Poel a complètement craqué à 12 km de l'arrivée. Ils n'étaient plus alors que quatre pour trois places sur le podium. Dans la dernière montée, Küng a tout donné pour assurer une médaille. Ses efforts, proches de la souffrance, ont permis de distancer Moscon. Mais Pedersen et Trentin sont restés collés dans la roue du Thurgovien.

Küng avait joué son va-tout. Dans le sprint final, il était bien calé en troisième position. Mais il n'a pas pu réagir quand Trentin a démarré. Il a suivi de loin le sacre de Pedersen, qui à la surprise générale est parvenu à dépasser l'Italien.

Pedersen (23 ans), qui court pour l'équipe Trek-Segafredo, ne comptait pas encore de succès prestigieux à son palmarès. Il avait remporté le Tour du Danemark en 2017 et le GP d'Isbergues en France la semaine dernière, preuve de sa grande forme actuelle. Véritable guerrier, il a su s'accommoder des conditions de course dantesques avec une pluie continuelle qui avait obligé les organisateurs à modifier et raccourcir le parcours à 261 km au lieu de 280.

