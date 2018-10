Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 octobre 2018 17:22 08. octobre 2018 - 17:22

L'aide humanitaire suisse pour l'Indonésie s'intensifie. Un avion-cargo comprenant un important chargement devait décoller lundi soir pour Palu, a annoncé le DFAE. Une équipe de treize personnes est déjà sur place.

Les 30 tonnes de matériel comprennent notamment des stations d'épuration d'eau et de l'assainissement des sources qui permettront de transformer de l'eau potable pour 200'000 à 250'000 personnes. Il y a aussi 300 tentes familiales avec des kits de cuisine pour 1500 personnes, 1000 toiles pour 2500 personnes et une trentaine de tentes pouvant servir de salle d'école, de dépôt ou de salle médicale.

Le Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) à Palu est composé de treize personnes, soutenues par six collaborateurs locaux. Le bilan actuel du séisme et tsunami du 28 septembre est de 1944 morts et 5000 disparus. Les autorités ont annoncé l'arrêt des opérations de recherche pour jeudi.

Neuer Inhalt Horizontal Line