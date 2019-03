Le directeur artistique du Festival international de films de Fribourg (FIFF), Thierry Jobin, se montre satisfait de la 33e édition qui s'est achevée samedi. Il pose les jalons pour la suite de l'événement qui a attiré 42'000 spectateurs, contre 44'000 en 2018.

"Le beau temps nous a peut-être empêché d’égaler le nombre d’entrées record de l’année dernière mais au final les recettes des salles sont meilleures", explique Thierry Jobin dans une interview parue lundi dans La Liberté. "Il faudra analyser tout cela mais il est probable qu’un nombre important de gens ont acheté des billets uniques", précise le Jurassien en parlant de stabilisation de la fréquentation.

Thierry Jobin pense déjà à la prochaine édition. "La question, c’est: qu’est-ce qu’on fait? Soit on décide que le FIFF doit rester comme il est et continuer sa belle vie avec son éclairage local, national et international une fois par année. Ou alors on se met tous ensemble, avec l’économie, les sponsors, et on le fait grandir."

Des moyens supplémentaires

"Nous aimerions bien avoir au moins trois personnalités au minimum du calibre du comédien britannique Adewale Akinnuoye-Agbaje. Quand on voit l’accueil du public, ça fait chaud au cœur", ajoute le directeur artistique. Nous aimerions aussi pouvoir dire loin à la ronde que nous sommes un festival bilingue."

"Mais pour tout cela, il faut des moyens supplémentaires", avance l'ancien critique de cinéma. "Actuellement, nous atteignons la limite de ce que nous pouvons faire avec ce qu’on a."

Le FIFF a dévoilé samedi soir son palmarès. C'est le long métrage mexicain "The Good Girls", de la cinéaste mexicaine Alejandra Marquez Abella, qui a reçu le Grand Prix. Au total, cinq réalisatrices ont aussi été couronnées.

