Ce contenu a été publié le 10 juin 2018 11:16 10. juin 2018 - 11:16

KEYSTONE/AP Ministry of Information Singapore/TERENCE TAN

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé dimanche à Singapour pour un sommet historique avec le président américain Donald Trump. Ce dernier était attendu quelques heures plus tard. La rencontre inédite doit avoir lieu mardi.

Kim Jong-un a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de la diplomatie du gouvernement de l'île-Etat, Vivian Balakrishnan. "Ai salué le président Kim Jong-un, qui vient juste d'arriver à Singapour", a tweeté le ministre, accompagnant son message d'une photographie de sa poignée de main avec le dirigeant nord-coréen.

L'avion, un Boeing 747 de la compagnie Air China, s'est posé sur l'aéroport de Singapour-Changi, précise le journal. Avant de rencontrer Donald Trump mardi sur la petite île de Sentosa, sur la côte sud de Singapour, Kim doit être reçu dimanche par le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong.

Issue incertaine

Donald Trump, qui arrive du Québec où il participait au sommet du G7, était attendu pour sa part vers 20h30 heure locale (14h30 heure suisse). Air Force One, l'avion présidentiel américain, doit se poser sur la base aérienne de Paya Lebar, a précisé la Maison blanche.

Le président américain doit séjourner à l'hôtel Shangri-La. Il est notamment accompagné de son secrétaire d'Etat Mike Pompeo, qui a rencontré à deux reprises Kim, de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, et du secrétaire général de la Maison blanche, John Kelly.

L'issue du sommet Trump-Kim est particulièrement incertaine, mais leur simple rencontre, sur la petite île de Sentosa, sur la côte sud de l'île-Etat, relève de l'Histoire. Les deux hommes ont rendez-vous mardi à 09h00 (03h00 heure suisse) au Capella, un palace parmi les plus luxueux de Singapour.

Dénucléarisation

Jamais un président américain en exercice n'a rencontré un dirigeant nord-coréen. "J'ai un objectif clair, mais je dois l'admettre, cela va se faire sur le coup", a dit Donald Trump samedi à propos d'un éventuel accord avec Kim. "Nous sommes en territoire inconnu dans le sens le plus vrai. (...). Nous y allons donc avec un esprit vraiment positif", a poursuivi le chef de la Maison blanche.

Kim Jong-un effectue, lui, son premier déplacement à l'étranger hors Corée du Sud et Chine depuis son arrivée au pouvoir, en décembre 2011. Les deux dirigeants vont discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et d'un possible accord de paix 65 ans après la fin de la guerre de Corée.

