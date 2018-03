Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 octobre 2011 05:48 13. octobre 2011 - 05:48

L'artiste dissident chinois Ai Weiwei, a été nommé jeudi la plus importante personnalité de l'art au monde par le magazine britannique spécialisé "Art Review". Il avait été libéré de prison fin juin en Chine après 81 jours de détention.

Selon le rédacteur en chef de la revue, Mark Rappolt, Ai "a rappelé au monde de l'art son important rôle politique, comme facteur de protestation, hors du domaine parfois fermé sur lui-même des galeries et des musées". Son activisme "a rappelé comment l'art peut atteindre une plus large audience et se connecter au monde réel", a-t-il ajouté.

Après son arrestation qui avait soulevé une vague d'indignation à travers le monde, Ai Weiwei avait été détenu au secret de début avril à fin juin, officiellement pour des infractions d'évasion fiscale. Selon les organisations de défense des droits de l'Homme, Pékin avait voulu faire taire le dissident, âgé de 54 ans, qui ne ménage pas ses critiques contre le Parti communiste chinois.

Ai Weiwei figure en tête d'une liste de 100 personnalités artistiques classées selon leur importance par "Art Review". Il devance ainsi Hans-Ulrich Obrist et Julia Peyton-Jones, conservateurs de la Galerie Serpentine de Londres, et Glenn Lowry, directeur du Musée d'art moderne de New York.

