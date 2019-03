En 2007, la Landsgemeinde glaronnaise a adopté l'introduction du droit de vote cantonal dès 16 ans. Jeunes socialistes et jeunes verts ont voulu en obtenir de même en terres zurichoises. Le Grand Conseil a toutefois balayé leur proposition (archives).

Les autorités zurichoises vont se pencher sur la possibilité d'octroyer le droit de vote cantonal aux adolescents dès 16 ans, comme à Glaris. Une initiative parlementaire a obtenu suffisamment de soutien au sein du Grand Conseil pour être transmise au gouvernement.

Dans le canton de Zurich, une initiative parlementaire nécessite les voix d'au moins 60 députés sur 180. Le texte des Vert'libéraux et du PBD, réclamant l'introduction du droit de vote dès 16 ans, en a récolté 77, essentiellement glanées à gauche et au centre de l'échiquier politique.

Inscription active obligatoire

De fait, les décisions politiques ont des conséquences plus durables pour les jeunes, ont invoqué les deux partis initiants. Ils n'ont pourtant pas leur mot à dire jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans le même temps, la population âgée prend de plus en plus de poids dans ces décisions en raison de l'augmentation de l'espérance de vie.

Vert'libéraux et PBD proposent donc de donner le droit de vote aux jeunes Suisses de 16 et 17 ans qui le désirent. Ces derniers seraient tenus de s'inscrire eux-mêmes parmi les votants et électeurs de leur commune. Cette démarche permettrait de s'assurer que seuls les jeunes réellement intéressés par la politique obtiendraient le droit de vote.

Rapport de force défavorable

Pour la droite bourgeoise et le PEV, il n'est pas question d'abaisser l'âge donnant accès au vote sur le plan cantonal. Le droit de vote donnerait aussi accès à l'éligibilité de jeunes de 16 et 17 ans, a mis en garde un député évangélique: "Imaginez un membre d'exécutif amené à gérer un budget d'un million de francs, alors qu'il n'a même pas le droit de signer un contrat sur le plan privé!"

Un député de l'UDC a, lui, déclaré qu'à 16 ans les adolescents sont encore souvent sous l'influence des enseignants.

Au vu du rapport de force actuel, il est peu probable que le Grand Conseil zurichois soutienne l'initiative parlementaire, une fois passée sous la loupe du gouvernement. Et si elle devait, contre toute attente, obtenir une majorité, il appartiendrait encore aux citoyens de se prononcer sur une modification de la Constitution.

Vote sans éligibilité à Glaris

En juin 2017, le Grand Conseil zurichois avait balayé un texte des Jeunes socialistes et des Jeunes verts en ce sens. Cette tentative était survenue deux mois après la décision de la Landsgemeinde de Glaris d'introduire le droit de vote cantonal dès 16 ans.

Aujourd'hui, le canton de Glaris reste le seul à avoir fait ce pas. Les jeunes Glaronais de 16 et 17 ans n'ont en revanche pas le droit d'éligibilité.

Plusieurs autres cantons se sont penchés sur la question du droit de vote dès 16 ans. Tous s'y sont opposés, soit à travers leur parlement, soit en votation populaire.

