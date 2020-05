Toute l'équipe du Dynamo Dresde a été placée en quarantaine après deux cas positifs au COVID-19. Le club de 2e Bundesliga ne pourra pas recommencer le championnat le 17 mai.

Comme le club l'a annoncé sur son site, l'autorité sanitaire responsable à Dresde "a pris sa décision samedi après une analyse approfondie de la situation".

Le club n'a pas donné les noms des joueurs concernés par respect pour la vie privée des athlètes. En quarantaine, Dresde ne pourra pas participer au redémarrage prévu dans une semaine. "Le fait est que nous ne pourrons pas nous entraîner ni jouer pendant les 14 prochains jours", a déclaré le directeur sportif du Dynamo, Ralf Minge.

La troisième série de tests a été réalisée comme prévu vendredi. Les professionnels concernés ne présentent toujours pas de symptômes, a expliqué le club, qui avait déjà fait état d'un résultat positif après la première série de tests, alors que l'équipe s'entraînait encore en petits groupes. Depuis jeudi, l'équipe a repris l'entraînement collectif et deux séances avec contact se sont déroulées.

Un protocole sanitaire et médical draconien a été mis en place pour la reprise des Championnats, reposant sur deux piliers: des tests systématiques afin d'isoler toute personne, joueur ou staff, positive au COVID-19. Et des mesures de protection draconiennes, dictant la conduite à tenir à l'entraînement, en déplacement, dans les hébergements, avant, pendant et après les matches. Sur les 1724 tests réalisés lors de la première vague, 10 s'étaient révélés positifs, avait annoncé la DFL lundi.

Dresde, lanterne rouge, aurait dû affronter Hanovre 96 le 17 mai. Le match à domicile du week-end suivant contre le SpVgg Greuther Fürth devra probablement lui aussi être annulé.

