Rolls-Royce réduit sérieusement la voilure. Le fabricant de moteurs d'avion britannique va supprimer "au moins" 9000 postes, soit pas loin de 20% de son effectif, à cause de l'effondrement du trafic aérien provoquée par la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué, le groupe justifie mercredi sa décision en évoquant l'impact "sans précédent" du Covid-19 sur le secteur aérien.

Il devient "de plus en plus clair qu'il faudra plusieurs années pour que le marché de l'aéronautique commercial retrouve ses niveaux d'il y a quelques mois", ajoute-t-il.

Les suppressions envisagées représentent 17% d'une main d'oeuvre totale de 52'000 personnes. Elle toucheront essentiellement les activités d'aviation civile, un peu de fonctions administratives, mais pas la branche défense.

Une source proche du dossier avait indiqué à l'AFP début mai que le groupe industriel envisageait jusqu'à 8000 suppressions de postes.

"Nos clients dans l'aviation et l'aéronautique doivent s'adapter et nous aussi", affirme Warren East, le directeur général, cité dans le communiqué.

"Les gouvernements font ce qu'ils peuvent pour soutenir les entreprises à court terme mais (...) ils ne peuvent remplacer de façon durable la demande de clients qui n'existe" plus, poursuit-il.

Rolls-Royce précise que sa restructuration "majeure" accompagnée de réductions de coûts "dans les usines et les actifs, les capitaux et les (frais) indirects" devrait au total permettre d'économiser 1,3 milliard de livres (1,45 milliard d'euros), dont 700 millions viendront des licenciements. Le groupe avait notamment déjà annulé le versement d'un dividende.

Le secteur de l'aérien est l'un des plus touchés par les retombées de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement et restrictions des déplacements mises en place pour freiner sa propagation.

Au Royaume-Uni, les compagnies aériennes British Airways, Virgin Atlantic et Ryanair entre autres ont déjà annoncé des milliers de suppressions d'emplois.

Par ailleurs le ministre britannique des Transports Grant Shapps a indiqué au Parlement lundi que 43'500 personnes avaient été mises au chômage technique dans l'aviation au Royaume-Uni à cause de la crise du coronavirus, et 2600 dans les aéroports.

Le motoriste avait déjà réduit sa main-d'oeuvre de 4600 personnes, essentiellement dans l'administratif, depuis 2018.

Rolls-Royce avait réduit sa perte nette en 2019 grâce à de meilleures performances commerciales, malgré les coûteux problèmes sur ses moteurs d'avion Trent 1000 qui plombaient ses comptes depuis plusieurs années , mais la crise sanitaire lui porte un nouveau coup frontal.

