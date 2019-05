Stéphane Henchoz (44 ans) entraînera le FC Sion la saison prochaine. L'arrivée de l'ancien défenseur international à Tourbillon a été annoncée sur la TV régionale Canal9 par le président Constantin.

"C'est un entraîneur qui monte, qui est un travailleur et qui a les caractéristiques pour progresser", a commenté le boss sédunois. Il attend de son nouveau technicien qu'il fasse "le même boulot qu'au deuxième tour à Neuchâtel".

Henchoz a livré un excellent travail à la Maladière, sauvant Neuchâtel Xamax de la relégation directe. Les rouge et noir joueront leur place dans un barrage contre Aarau. Le redressement réussi à Neuchâtel par l'ex-joueur de Liverpool a sans doute dû impressionner le président sédunois.

A Sion, en quête désespérée de stabilité depuis de longues années, le Fribourgeois de naissance pourra apporter son sérieux, son sens de l'organisation et ses talents de motivateur. Pas conservé chez les rouge et noir par le président Binggeli qui veut davantage miser sur les jeunes et la formation, Henchoz aura ainsi l'occasion de poursuivre sa carrière d'entraîneur en Super League sur un banc traditionnellement chaud.

Son contrat sera valable pour la saison 2019/20, avec une option pour une année supplémentaire, a précisé le FC Sion dans un communiqué. Stéphane Henchoz prendra ses nouvelles fonctions le 17 juin.

D'ici là, il tentera de sauver la place de Xamax en Super League. Une mission qui devrait être possible. "J'ai vu Aarau aujourd'hui. Xamax devrait pouvoir se sauver, ils seront favoris", a déclaré Christian Constantin à Canal9.

