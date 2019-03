Nouvelle victoire pour Thomas Häberli et le FC Lucerne dimanche. En Super League, le FCL a battu 3-0 Saint-Gall et grimpe à la 4e place.

Ce ne peut pas être qu'un hasard. Depuis que Häberli a été nommé à la tête de Lucerne à la fin de février, le FCL paraît être intouchable. Il a certes fallu se mettre en route contre Zurich pour l'entrée en matière (1-1), mais depuis rien n'échappe aux joueurs de Suisse centrale. Après GC (3-1), après la claque 4-0 en Coupe contre Young Boys mercredi, voilà que les joueurs de Suisse centrale ont enchaîné contre Saint-Gall dimanche.

Ce sont Pascal Schürpf, Christian Scheuwly, déjà buteurs contre YB, et Blessing Eleke qui ont permis à Lucerne de se débarrasser des Saint-Gallois. Et puisque la Super League est ainsi, cela suffit pour être désormais 4e devant leurs adversaires du jour et envisager de viser le podium.

Ce fameux top 3, Thoune s'y accroche, mais perd du terrain. Les Bernois ont concédé le nul 2-2 contre Zurich dimanche. Benjamin Kololli a répondu deux fois à Basil Stillhart, dont un penalty judicieusement sifflé à la 92e minute par M. Bieri, suite à une faute de main de Stefan Glarner. Rageant pour l'équipe de Marc Schneider qui manque l'occasion de reprendre deux points au deuxième Bâle, qui n'a su faire mieux que 1-1 à Lugano.

Quant à YB, qui a désormais pour unique objectif d'entériner rapidement la Super League, il a obtenu une victoire sur le fil contre Grasshopper samedi soir. C'est Djibril Sow qui, de la tête, a signé le succès bernois 1-0 à la 95e minute.

