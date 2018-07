Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juillet 2018 16:04 04. juillet 2018 - 16:04

Le Festival de Locarno distingue aussi des métiers du cinéma plus méconnus. Cette année par exemple, le graphiste-réalisateur, spécialiste des génériques de film, Kyle Cooper, recevra le prix Vision Award Ticinomoda.

L'Américain a conçu plus de 350 génériques, donc ceux de "Seven" (1995), "La Momie" (1999) ou "Spider-Man" (2002) entre autres. Le thriller "Seven", avec Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey, sera d'ailleurs présenté sur la Piazza Grande le 5 août.

Le réalisateur et graphiste de 56 ans recevra en personne son prix à cette occasion, a indiqué mercredi le festival. Ce prix sera décerné pour la sixième fois. Il s'adresse à des personnalités qui, selon les organisateurs, "enrichissent et renouvellent le monde du cinéma par leur talent".

