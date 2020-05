La 73e édition du festival du film de Locarno est annulée. Les fonds initialement prévus pour des prix seront partiellement utilisés pour soutenir des projets de films gelés par la crise du Covid-19.

"The Films After Tomorrow" est un projet du festival pour soutenir le cinéma indépendant. C'est le premier à être lancé pour remplacer les manifestations habituelles du festival. Il vise à soutenir des productions de films menacées d'être stoppées par le Covid-19, a annoncé mardi le Festival du film de Locarno.

Il s'agit de tournages interrompus, de projets qui n'ont pas atteint le stade du montage, de cinéastes et d'auteurs qui ne sont pas sûrs de pouvoir terminer un long travail. Le Festival entend ainsi manifester sa solidarité au cinéma et "garantir une production de qualité".

20 films en compétition

Le projet "The Films After Tomorrow" est conçu comme une compétition pour dix productions suisses et dix productions internationales. La compétition est ouverte aux films d'une durée minimale de 70 minutes. Le 25 juin, la direction artistique présentera les vingt projets.

Deux jurys internationaux feront ensuite leur sélection. Les gagnants seront présentés le 15 août. Plusieurs prix seront alors décernés. Les deux prix principaux, deux Pardi 2020, sont dotés de 70'000 francs chacun.

Les vingt réalisateurs du premier tour seront présentés au public en ligne entre le 5 et le 15 août. Chacun présentera un film qui a marqué le Festival du film de Locarno, invitant à une sorte de voyage à travers l'histoire du festival. Cette expérience subjective sera montrée sur différentes plates-formes.

