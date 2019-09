Les organisateurs du Festival des lumières de Morat (FR) travaillent d'arrache-pied à la 5e édition prévue du 15 au 26 janvier 2020. En début d'année, la manifestation avait attiré une foule record de plus de 85'000 visiteurs.

Une page s’est tournée lors de la quatrième édition de la projection "Sage comme des images" sur la façade de l’école, a indiqué mercredi l'organisation. Lors de la prochaine édition, toute la place sera intégrée. "Les visiteurs seront invités à plonger dans un monde de lumières et d’absurde", détaille le communiqué.

L’équipe d’artistes français "Spectaculaires" a toujours pour mission d’enchanter la foule sur la place principale. Ces dernières années, un "show" multimédia avec de la musique "live" se déroulait dans l’église allemande. Pour l’édition 2020, de la danse y sera intégrée.

Le groupe d’artistes italiens "Corona Events", que les habitués connaissent bien, n’errera plus pour sa part en papillons lumineux. Mais il enchantera les spectateurs avec une chanteuse d’opéra et des êtres "fabuleux", expliquent les organisateurs.

Bilinguisme

Au-delà, ces derniers entendent accorder une plus grande place au bilinguisme, qui caractérise la ville de Morat et le canton de Fribourg. Grâce au soutien du canton et du partenaire principal, quatre classes pourront s’essayer en tant qu’artistes en groupes bilingues.

Sous l’aile de l'artiste allemande Claudia Reh, qui illuminait déjà la cour du château en 2017, les enfants animeront la "Pfisterplatz”, qui sera colorée et reflétera la diversité de la population du canton. Les organisateurs se soucient aussi de pérenniser l'avenir financier de la manifestation, en pensant à développer la qualité.

