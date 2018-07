Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La 16 édition du Festival Poésie en arrosoir, qui ouvre ce soir à Cernier (NE) , va proposer 11 spectacles lors de 33 représentations jusqu'au 22 juillet. Au total, 45 artistes suisses et internationaux feront vivre la poésie dans le cadre des jardins d'Evologia.

Ce festival est "unique en son genre", selon les organisateurs. "Les textes poétiques se mettent en scène et en espace, s'interprètent, se subliment dans tous les genres: théâtre, musique, performance, ateliers". Les particularités de cette édition sont les propositions à destination du jeune public et l'accent mis sur la musique.

La manifestation commencera avec le Toulousain Magyd Cherfi, chanteur de Zebda, qui présentera "Un tour de magie" en première suisse.

Le festival proposera aussi "Blablabla", par L'encyclopédie de la parole, un spectacle qui s'adresse aux enfants dès six ans. Il fait se succéder dans une même bouche, celle de l'actrice, musicienne et danseuse Armelle Dousset, une centaine de paroles aux timbres, inflexions, accents et rythmes les plus variés.

Le dernier week-end du festival, les 21 et 22 juillet, enfants et familles sont particulièrement gâtés. Lors de l'atelier-spectacle "C'est la prose!", les participants s'armeront de ciseaux et de bâtons de colle pour réinventer "La Prose du Transsibérien" de l'écrivain chaux-de-fonnier Blaise Cendrars, chacun à sa manière.

