Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2018 21:55 25. juin 2018 - 21:55

Un incendie s'est déclaré lundi vers 17h15 dans une maison villageoise à Bramois (VS). Aucun blessé n’est à déplorer, a communiqué en soirée la police valaisanne, mais les dégâts sont importants.

La police a été informée d'un important dégagement de fumée en provenance d'une maison. Le feu a pris au troisième et dernier étage de cette bâtisse de quatre appartements située au cœur du village.

Le Centre de secours incendie (CSI) de Sion a engagé d’importants moyens avant d’être renforcé par celui de Sierre. Les bâtiments voisins ont pu être préservés des flammes. Les habitants de certains d’entre eux ont cependant été évacués par mesure de précaution. Le sinistre a été sous contrôle vers 20h00.

Les occupants étaient absents lors de l’incendie et aucun blessé n’est à déplorer. Le troisième niveau et la toiture ont particulièrement souffert des flammes. Les dommages sont importants. Les causes de l'incendie sont pour l’heure indéterminées. Une enquête a été ouverte.

Neuer Inhalt Horizontal Line