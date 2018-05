Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 mai 2018 18:16 20. mai 2018 - 18:16

Finaliste malheureux de l'édition 2017, Mischa Zverev (ATP 51) a été sorti dès le 1er tour du Geneva Open.

Tête de série no 8 du tableau, le gaucher allemand s'est incliné 5-7 6-3 6-4 devant le Bosnien Mirza Basic (ATP 82) dimanche après-midi. Il n'est pas parvenu à s'emparer de la mise en jeu adverse dans les deux dernières manches. Le frère aîné d'Alexander ne s'est pas procuré la moindre balle de break dans le deuxième set et a manqué les trois opportunités dont il a bénéficié à la relance dans la manche décisive. Mirza Basic a quant à lui témoigné d'une belle efficacité dans l'ultime set, convertissant sa seule balle de break.

La défaite de Mischa Zverev (30 ans) n'a néanmoins rien de surprenant. Sorti au 2e tour des qualifications le week-end précédent à Rome, l'offensif Allemand n'a gagné que quatre matches en six apparitions dans un tableau final cette saison sur terre battue. Les quelque 150 points ATP qu'il va perdre dans l'aventure lui vaudront de chuter au-delà de la 60e place mondiale à l'entame de Roland-Garros.

La tête de série no 7 Andreas Seppi (ATP 49) a en revanche signé des débuts victorieux aux Eaux-Vives. L'Italien s'est imposé 7-5 6-4 face à son compatriote Marco Cecchinato (ATP 73).

Exploit de Bellier/Nikles

La journée de dimanche s'est conclue sur un exploit suisse. Invités par les organisateurs, les Genevois Antoine Beller et Johan Nikles ont sorti les têtes de série no 3 au 1er tour du tableau de double. Les deux compères se sont imposés 3-6 6-1 10/5 devant le Bélarusse Max Mirnyi et l'Autrichien Philipp Oswald, qui font tous deux partie du top 50 de la spécialité.

