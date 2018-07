Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juillet 2018 02:27 05. juillet 2018 - 02:27

La Cour d'appel de Nouvelle-Zélande a tranché jeudi: Kim Dotcom peut être extradé vers les Etats-Unis. C'est un sérieux revers pour le flamboyant fondateur allemand de Megaupload.com accusé par la justice américaine de piratage. Il risque 20 ans de prison.

Les avocats de la défense avaient fait appel d'une précédente décision similaire à l'encontre de Kim Dotcom, de son vrai nom Kim Schmitz, ainsi que de trois de ses collègues.

"Les preuves fournies par les Etats-Unis montrent clairement à première vue (...) que les appelants (ndlr, Kim Dotcom et les autres inculpés) ont conspiré et ont violé délibérément les droits d'auteur à grande échelle pour des gains commerciaux", a dit la Cour dans un communiqué.

L'affaire avait éclaté en janvier 2012 lorsque la police néo-zélandaise avait mené un spectaculaire raid matinal à "Dotcom Mansion", la somptueuse propriété à Auckland de Kim Dotcom.

Pillage en ligne

Le département américain de la Justice et le FBI accusent le ressortissant allemand de 44 ans d'avoir orchestré un pillage en ligne à grande échelle grâce à Megaupload.com. Son emblématique plateforme de téléchargement direct a été fermée par la justice américaine, le jour du raid.

Kim Dotcom et trois anciens de Megaupload - Finn Batato, Mathias Ortmann et Bram van der Kolk - avaient essuyé en février 2017 un autre revers de la justice néo-zélandaise, qui avait confirmé un jugement d'extradition de première instance rendu en 2015.

Kim Dotcom et ses collègues sont accusés par le FBI d'avoir tiré de leur activité 175 millions de dollars de profits et causé plus d'un demi-milliard de dollars de pertes aux ayants droit des oeuvres musicales, films et autres produits piratés.

