Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 avril 2010 16:19 30. avril 2010 - 16:19

Zurich - Freddy Nock a réalisé à Zurich son 6e record du monde. Le funambule a parcouru 900 mètres sur un câble fixé à 30 mètres de haut pour traverser la rade du lac. Jamais il n'avait effectué un trajet aussi long au dessus de l'eau. La performance a duré deux heures.

Des centaines de curieux ont suivi, bouche bée, cette traversée du lac insolite entamée peu avant 13h00 et achevée vers 15h00 sous les applaudissements nourris. Comme d'habitude, l'artiste de 45 ans a progressé sans le moindre filet de sécurité.

Freddy Nock a affronté le vent sur un câble tendu entre la place Bellevue et le port du Mythenquai. La brise l'a obligé à s'arrêter et à "s'asseoir" en chemin à plusieurs reprises en raison du balancement du câble.

Ce dernier était fixé à des grues installées sur les deux rives du lac. Il était stabilisé par des fils verticaux tendus à partir d'une douzaine de bateaux. Au fur et à mesure de sa progression, Freddy Nock a donné des instructions afin de déplacer les fils de stabilisation.

Le record de Freddy Nock constitue aussi une action publicitaire du cirque Knie, dans lequel l'artiste se produit durant la tournée en cours. Dès la semaine prochaine, la troupe fera halte pendant un mois à Zurich. En raison de travaux, le chapiteau ne sera pas installé à côté de la place Bellevue, comme à l'accoutumée. Il prendra place sur l'autre rive, dans le parc de la Landiwiese.

Neuer Inhalt Horizontal Line