Ce contenu a été publié le 23 mars 2010 11:46 23. mars 2010 - 11:46

Berlin - Le géant allemand des médias Bertelsmann, propriétaire du groupe de radio-télévision RTL, a fini l'année 2009 dans le rouge. Ses activités ont souffert de la crise et il a dû déprécier pour plus de 500 millions d'euros d'actifs.

La perte nette part du groupe de la société ressort à 82 millions d'euros (117,5 millions de francs), contre un bénéfice net de 142 millions d'euros en 2008, a annoncé Bertelsmann.

Bertelsmann, qui est aussi propriétaire de clubs de livres, par exemple France Loisirs en France, et de l'éditeur américain Random House, est majoritairement aux mains de la famille héritière de son fondateur, par le biais d'une fondation.

Malgré la perte nette, les actionnaires vont recevoir 60 millions d'euros sous forme de dividendes, a indiqué le directeur financier du groupe, Thomas Rabe, arguant de l'impératif de "continuité" sur cette question.

