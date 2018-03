Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 février 2018 11:25 12. février 2018 - 11:25

Le vent continue de causer du tort aux JO de Pyeongchang. Après la descente messieurs de dimanche, c'est le géant dames qui a dû être renvoyé en raison des conditions climatiques.

La course a été reprogrammée jeudi 15 février. Cela redonnera un petit goût de week-end de Coupe du monde quand femmes et hommes se répondent à distance sur les pistes. La descente ayant été agendée à 11h30 (3h30 en Suisse), le géant se tiendra à 10h00 et 13h45 (2h00 et 5h45 en Suisse).

La finale de l'épreuve dames de snowboard slopestyle, initialement prévue lundi à 10h00 (2h00 en Suisse), a par ailleurs également été reportée d'une heure au moins à cause du mauvais temps. Les qualifications de l'épreuve avaient été annulées dimanche, à cause du vent.

Toutes les participantes - parmi lesquelles les Suissesses Sina Candrian, Isabel Derungs, Elena Könz et Carla Somaini - participent donc à la finale, organisée sur deux manches au lieu des trois prévues à l'origine.

Neuer Inhalt Horizontal Line