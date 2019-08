Emmanuel Macron a fait état dimanche de contacts en cours "avec tous les pays de l'Amazonie (...) pour qu'on puisse finaliser des engagements très concrets de moyens techniques et financiers".

Les pays du G7 sont d'accord pour "aider le plus vite possible les pays qui sont frappés" par les feux qui se sont multipliés ces derniers jours dans la forêt amazonienne, a déclaré dimanche Emmanuel Macron.

"Il y a une vraie convergence pour dire 'on se met tous d'accord pour aider au plus vite possible les pays qui sont frappés par ces feux'", a rapporté le président français, hôte du sommet des sept grandes puissances qui se tient jusqu'à lundi à Biarritz, dans le Sud-Ouest de la France.

Face aux appels à l'aide, lancés notamment par la Colombie, "on doit se montrer présents", a ajouté M. Macron. Le président français avait vertement critiqué vendredi "l'inaction" du président brésilien Jair Bolsonaro face à ce désastre environnemental.

Les images du "poumon de la planète" en feu ont suscité une émotion mondiale et propulsé le sujet au coeur des discussions du G7, malgré les réticences initiales du Brésil qui n'est pas présent au sommet Biarritz.

Emmanuel Macron a fait état dimanche de contacts en cours "avec tous les pays de l'Amazonie (...) pour qu'on puisse finaliser des engagements très concrets de moyens techniques et financiers". "Nous sommes en train de travailler à un mécanisme de mobilisation internationale pour pouvoir aider de manière plus efficace ces pays", a précisé le chef de l'Etat.

Sensibilités différentes sur la reforestation

Quant à la question de plus long terme de la reforestation de l'Amazonie, "plusieurs sensibilités se sont exprimées autour de la table", a ajouté M. Macron, en soulignant l'attachement des pays concernés à leur souveraineté nationale.

