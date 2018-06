Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 juin 2018 19:25 08. juin 2018 - 19:25

La Juventus a annoncé le recrutement du gardien de but international italien Mattia Perin, en provenance du Genoa et qui a signé un contrat de quatre ans.

Perin, 25 ans, sera en concurrence avec le Polonais Wojciech Szczesny pour prendre la succession de Gianluigi Buffon, qui a quitté en fin de saison dernière le club septuple champion d'Italie en titre.

Dans son communiqué, la Juventus précise que le transfert de Perin se monte à 12 millions d'euros (14,4 milions de francs), payables en trois fois. L'opération est assortie de bonus qui pourront atteindre au maximum trois millions d'euros.

Perin compte deux sélections en équipe d'Italie et figurait parmi les trois gardiens appelés par le nouvel entraîneur de la Nazionale Roberto Mancini pour les matchs amicaux disputés fin mai et début juin face à l'Arabie Saoudite, la France et les Pays-Bas.

Il a été sélectionné avec l'Italie dans toutes les équipes de jeunes mais sa carrière a été perturbée par plusieurs graves blessures, dont deux ruptures des ligaments croisés, une à chaque genou.

