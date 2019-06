Karin Keller-Sutter rappelle à l'exécutif bâlois que la décision de renvoi du requérant est entrée en force et que Bâle-Ville est dans l'obligation d'exécuter cette décision (archives).

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter réprimande le gouvernement de Bâle-Ville qui n'applique pas la décision de renvoyer en Autriche un jeune requérant afghan. Sa demande d'asile a été refusée en Autriche, puis en Suisse.

La lettre de la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) au gouvernement bâlois est datée du 15 mai. La Basler Zeitung a publié jeudi des extraits de cette missive dont Keystone-ATS a obtenu une copie. La conseillère fédérale rappelle à l'exécutif bâlois que la décision de renvoi du requérant est entrée en force et que Bâle-Ville est dans l'obligation d'exécuter cette décision.

Le jeune Afghan a d'abord déposé une demande d'asile en Autriche, mais elle a été refusée. Le jeune homme a alors fait une nouvelle demande en Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière. Le recours contre la décision du SEM a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral.

Pétition

Le gouvernement de Bâle-Ville n'a pas voulu appliquer la décision de renvoi vers l'Autriche d'où le jeune Afghan risquait d'être renvoyé vers son pays. L'exécutif bâlois a ainsi accepté la demande du Grand conseil qui lui avait remis en avril une pétition en faveur du requérant.

Dans une lettre adressée le 17 avril à la conseillère fédérale, le gouvernement bâlois explique sa décision de ne pas renvoyer le requérant par le fait que, selon lui, la Suisse et l'Autriche ne suivent pas les mêmes pratiques en matière de renvoi vers l'Afghanistan. Contrairement aux autorités autrichiennes, Bâle-Ville arrive à la conclusion que le requérant pourrait être mineur.

Son renvoi est donc inacceptable, selon l'exécutif bâlois. C'est pourquoi il a déposé une demande "d'admission humanitaire". La cheffe du DFJP écrit qu'un refus d'appliquer les décisions de l'Autriche et de la Suisse n'est pas possible. Elle demande au gouvernement bâlois de respecter les décisions entrées en force du SEM et du Tribunal administratif fédéral.

