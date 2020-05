Les lignes directrices publiées lundi par le gouvernement britannique sur le déconfinement ouvrent la porte à une reprise des compétitions sportives le 1er juin à huis-clos.

Cela conforte notamment la Premier League dans son projet de terminer sa saison. La phase 2 du déconfinement, qui ne débutera pas avant début juin et seulement si les statistiques sanitaires le permettent, prévoit, selon le document, d'autoriser "les évènements culturels et sportifs à se dérouler à huis-clos pour diffusion (télé, radio, internet), tout en évitant le risque de contacts sociaux à grande échelle".

Le retour à des matches en présence d'un public dans les stades "pourrait n'être totalement possible que bien plus tard en fonction de la baisse du nombre de nouveaux cas (positifs au coronavirus)", souligne encore le document.

C'est un pas dans le bons sens pour la Premier League qui travaille et débat actuellement sur le "Project Restart" envisageant un retour à l'entraînement dès la semaine prochaine en vue de disputer les 92 matches restants pour finir la saison entre début juin et fin juillet. Ceci à huis clos, et dans un nombre limité de stades.

Le dialogue se poursuit

"Évidemment, tous les clubs préfèreraient jouer à domicile si c'est possible, mais nous devons prendre en compte ce que nous disent les autorités", a expliqué le patron de la Premier League, Richard Masters, lors d'une visioconférence au terme d'une assemblée générale. "Il est évident que certains clubs prennent ce point plus à coeur que d'autres. C'est un dialogue qui se poursuit" avec les autorités, a-t-il ajouté.

La reprise des compétitions sportives à huis clos à partir du 1er juin reste cependant sujette à réévaluation en fonction de l'évolution du nombre de nouveaux cas de Covid-19. "Nous travaillons dur pour créer un modelé responsable, sûr et réaliste pour finir la saison", a insisté Richard Masters, répétant que "rien ne sera décidé sans qu'on en ait parlé avec les joueurs et les entraîneurs et des réunions sont prévues dans le courant de la semaine".

Le dirigeant a aussi admis que, pour la première fois, les 20 clubs avaient discuté des conséquences d'un abandon définitif de la saison en cours. "C'est toujours notre objectif de terminer la saison, mais c'est important d'évoquer toutes les options", a-t-il expliqué. Dans ce cas de figure - qui coûterait 762 millions de livres (870 millions d'euros) rien qu'en remboursement de droits TV aux clubs - le classement final serait basé sur la moyenne de points par match et il y aurait bien des rétrogradations en D2.

Obstacle pour la F1

Les mesures envisagées par le gouvernement britannique dans le cadre d'un déconfinement très progressif pourraient toutefois perturber les projets de reprise d'autres disciplines comme le cricket et la Formule 1 en raison des restrictions sur les déplacements internationaux. Le Royaume-Uni pourrait ainsi imposer une isolation stricte de 14 jours à toute personne arrivant par avion sur son territoire, à l'exception d'une "liste courte" de pays qui y échapperaient.

