Ce contenu a été publié le 11 juin 2011 21:23 11. juin 2011 - 21:23

Le gouverneur de la banque centrale d'Israël, Stanley Fischer, a décidé de se porter candidat au poste de directeur général du Fonds monétaire international (FMI), a rapporté la deuxième chaîne de télévision israélienne samedi. Il avait déjà été directeur général adjoint du FMI.

La chaîne précise que le nom de M. Fischer figure sur la liste définitive des candidats au poste laissé vacant par Dominique Strauss-Kahn accusé d'agression sexuelle sur une employée d'hôtel et arrêté le 14 mai à New York.

Originaire de Zambie, Stanley Fischer, 67 ans, est considéré comme l'un des artisans de la résistance de l'économie israélienne lors de la crise financière de 2008. Il a procédé à dix reprises à des relèvements des taux d'intérêt afin de contenir l'inflation et garantir une croissance économique de son pays qui devrait être de 4,5% en 2011.

La ministre française de l'Economie, Christine Lagarde, soutenue par l'Union européenne, fait figure de favorite pour s'installer dans le fauteuil de directeur général. Mme Lagarde se trouvait samedi en visite en Arabie saoudite et a rencontré son homologue saoudien à Jeddah dans le cadre de sa campagne pour rallier des suffrages.

"L'Arabie saoudite joue un rôle important dans l'économie mondiale", a commenté Ibrahim Alassaf devant la presse. "Nous allons donc demander un renforcement du rôle et de la part du royaume dans le FMI", a-t-il ajouté.

Si elle dispose du soutien des Européens, Christine Lagarde doit tenter de rallier à sa candidature les Chinois et les Américains alors que le Sud-Africain Trevor Manuel s'est retiré de la course, vendredi. Le plus sérieux adversaire de la ministre française semble être le gouverneur de la banque du Mexique, Augustin Carstens.

