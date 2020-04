Une neuvième course du championnat du monde est victime de la pandémie de nouveau coronavirus.

Prévu le 21 juin sur le Sachsenring, le GP d'Allemagne a logiquement été repoussé, les rassemblements sportifs étant désormais interdits jusqu'au 31 août dans ce pays.

Le véritable coup d'envoi de la saison ne sera donc vraisemblablement pas donné avant le 12 juillet, date du GP de Finlande. Le GP des Pays-Bas reste pour l'heure programmé le 28 juin, mais sa tenue est plus qu'incertaine.

Les quatre premiers Grands Prix du calendrier 2020 ont été annulés (Qatar en catégorie MotoGP uniquement) ou reportés en deuxième partie de saison (Thaïlande, Amériques et Argentine en MotoGP, Moto2 et Moto3). Les cinq suivants (Espagne, France, Italie, Catalogne et Allemagne) sont repoussés sine die

La Fédération internationale (FIM) et Dorna Sports, promoteur de MotoGP, travaillent à l'élaboration d'un nouveau calendrier pour le championnat du monde 2020. Il est d'ores et déjà acquis que la saison sera prolongée de deux semaines, jusqu'à la fin novembre.

